İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu

İstanbul’un trafik çilesi devam ediyor.

İBB tarafından yol ve trafiğe yönelik yatırımların tarihinin en düşük seviyelerine gerilediği bu dönemde, vatandaşların trafik çilesi katlanarak arttı.

HAYATI FELÇ ETTİ

Haftanın ilk gününde İstanbul’un bazı noktalarında trafik, hayatı felç etti.

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 08.00'de yoğunluk yüzde 41 olarak ölçülürken, 08.50 itibariyle yoğunluk Avrupa Yakası’nda yüzde 49, Anadolu Yakası’nda yüzde 53, İstanbul genelinde ise yüzde 51 olarak kayıtlara geçti.

ANA ARTERLERDE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU

Bazı ana arterlerde oluşan yoğun trafik nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

Yoğunluğun yaşandığı bir nokta da Maltepe, Küçükyalı D-100 karayoluydu.

ARAÇLAR HAREKET EDEMEDİ

Kadıköy istikametine gitmek isteyen sürücüler, trafikteki yoğunluk nedeniyle hareket edemedi.

Saat 09.00'da trafik yoğunluğu İstanbul genelinde yüzde 49 oldu.