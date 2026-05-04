İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.
BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Sürücüler, özellikle ana arterlerde ve geçiş noktalarında yavaş ilerliyor.
Sabah saatlerinde iş ve okul trafiğinin etkisiyle birlikte bazı bölgelerde bakım-onarım çalışmaları da trafiği olumsuz etkiliyor.
ŞERİT KAPATMALAR YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi’nin duyurularına göre; Bakırköy, Ümraniye, Maslak, Pendik ve Kartal-Pendik gibi bölgelerde şerit kapatmalar nedeniyle yerel yoğunluklar yaşanıyor.
TAVSİYELER:
- Alternatif güzergahları kullanmak,
- Toplu taşıma (metro, metrobüs, vapur) tercih etmek,
- İBB CepTrafik uygulamasını veya haritaları takip etmek sürücüler için faydalı olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)