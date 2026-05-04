İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul, haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde yoğun trafiğe sahne oluyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sürücüler, özellikle ana arterlerde ve geçiş noktalarında yavaş ilerliyor.

Sabah saatlerinde iş ve okul trafiğinin etkisiyle birlikte bazı bölgelerde bakım-onarım çalışmaları da trafiği olumsuz etkiliyor.

ŞERİT KAPATMALAR YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi’nin duyurularına göre; Bakırköy, Ümraniye, Maslak, Pendik ve Kartal-Pendik gibi bölgelerde şerit kapatmalar nedeniyle yerel yoğunluklar yaşanıyor.

TAVSİYELER:

- Alternatif güzergahları kullanmak,

- Toplu taşıma (metro, metrobüs, vapur) tercih etmek,

- İBB CepTrafik uygulamasını veya haritaları takip etmek sürücüler için faydalı olacak.