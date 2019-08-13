taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6199
Euro
6.2991
Altın
1511.12
Borsa
99405.03
Gram Altın
274.401

İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

Onlarca domates, istenilen fiyatı karşılamayınca halka ucuza satılmadan çöpe atılıyor.

Haber Merkezi | 13.08.2019 - 16:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

Türkiye'de üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı üretim, dağıtım ve tüketim zincirinde kaybediliyor.

ESNAFIN İSTEDİĞİ FİYATI KARŞILAYAMADI

İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakiyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.

İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

UCUZA SATMAK YERİNE ÇÖPE GİDİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

Bu durum karşısında zarar eden üreticiler, emeklerinin çöpe gitmesinden dolayı üzüntü duyuyor. Bir yandanda halk, bu durumdan habersiz.

İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

8 ülke Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi

297
Halep'te hayat normale dönüyor

Halep'te hayat normale dönüyor

135
Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

Serdar Ortaç'tan villa açıklaması

95
Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

Diagne Rusya'dan gelen teklifi reddetti

62
UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

UEFA’dan Süper Kupa için İstanbul rehberi

38
İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

İngiliz turistlerin tercihi Türkiye

63
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Deniz Baykal'a ziyaret

111
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir