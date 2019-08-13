Türkiye'de üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40’ı üretim, dağıtım ve tüketim zincirinde kaybediliyor.

ESNAFIN İSTEDİĞİ FİYATI KARŞILAYAMADI

İstanbul Bayrampaşa halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakiyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen domatesler var.

İstanbul'da hal pazarında çöpe atılan domatesler

UCUZA SATMAK YERİNE ÇÖPE GİDİYOR

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

Bu durum karşısında zarar eden üreticiler, emeklerinin çöpe gitmesinden dolayı üzüntü duyuyor. Bir yandanda halk, bu durumdan habersiz.