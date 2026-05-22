İstanbul’da Hande Çinkitaş cinayetinin 20 yıllık sır perdesi aralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in faili meçhul dosyaların yeniden ele alınacağına yönelik açıklamasının ardından emniyet birimleri de çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda birçok faili meçhul dosya yeniden incelenmeye alınırken, bir cinayet dosyasındaki sır perdesi daha aralandı.

İŞKENCE EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

İstanbul Kadıköy’e bağlı İçerenköy’de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, babası Nezih Çinkitaş tarafından evinde işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olayın ardından anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunması üzerine hukuk mücadelesi başlattı.

CEZA ALMADILAR

Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, yerel mahkemenin 'delil yetersizliği' kararı nedeniyle ceza almadı.

Olaydan 19 yıl sonra, 2020 yılında Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) mahkemeye gönderdiği rapor, dosyayı yeniden gündeme taşıdı.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine İstanbul Anadolu Adliyesi’nde dava yeniden ele alındı ve cinayetin aydınlatılmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yürütülen çalışmalar kapsamında dosyanın bir numaralı şüphelisi olan baba Nezih Çinkitaş’ı Göztepe’deki ikametinde düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı ve işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürdü.

NEZİH ÇİNKİTAŞ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de dahil olmasıyla soruşturma hızla derinleştirildi.

İşlemleri süren Nezih Çinkitaş’ın suçlamaları reddettiği öğrenildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Nezih Çinkitaş’ın, olayın yaşandığı tarihten bu yana verdiği ifadelerde çelişkili beyanlar bulunduğu, ekiplerin araştırmasında ortaya çıktı.

Son ifadesinin, yaklaşık 7 saat sürdüğü ve 14 sayfa olarak alındığı kaydedildi. Baba Çinkitaş, tüm suçlamaları reddetti.

20'DEN FAZLA TANIĞIN İFADESİNE BAŞVURULDU

Soruşturma kapsamında, aralarında yakın akrabalar ve komşuların da bulunduğu 20’den fazla tanığın ifadesine başvuruldu.

Tanık ifadelerinde Nezih Çinkitaş aleyhine beyanlar yer aldığı ve bazı tanıkların, şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

BABANIN İFADESİ

Baba Nezih Çinkitaş, ifadesinde olay günü eve geldiğinde kapının aralık olduğunu, içeri girdiğinde eşyaların dağınık halde bulunduğunu, karanlıkta ilerlerken bir cisme bastığını ve bunun bıçak olduğunu fark ettiğini söyledi.

İfadesinin devamında kızını odasında yerde hareketsiz bulduğunu, ışığı açtığında kan izlerini ve boğazının kesilmiş olduğunu gördüğünü, bunun üzerine panikleyerek eşini ve doktoru aradığını belirtti.

DNA TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında olay yerinde bulunan ve emanet olarak muhafaza edilen deliller yeniden incelemeye alındı.

Gelişmiş kriminal incelemelerde, bıçak üzerinde yapılan DNA analizinde Nezih Çinkitaş’a ait yoğun DNA profili tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Delillerin yeniden değerlendirilmesi ve DNA bulgularının ardından dava süreci tamamlandı ve Yargıtay kararı onadı.

Nezih Çinkitaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Nezih Çinkitaş, suçlamaları reddederek, “Bu yargı rezaleti, ben bir şey yapmadım, itiraf edecek bir şey yok.” dedi.