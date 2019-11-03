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İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu

HDP, terör örgütü PKK/YPG ile arasındaki ilişkiyi bir kez daha açık açık ortaya koydu.

AA & Ensonhaber | 03.11.2019 - 15:32..
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İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu

HDP'nin İstanbul 3. Olağan Kongresi'nde büyük bir rezilliğe sahne oldu.

Terör örgütü PKK/YPG ile ilişkisini kabul etmeyen HDP, durumun çok farklı olduğunu gösterdi.

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CHP'li Küçükçekmece Belediyesi'nin tahsis ettiği salonda gerçekleştirilen kongrede, teröristler için saygı duruşunda bulunuldu.

Güvenlik güçlerinin PKK/YPG paçavralarının asılmasına izin vermediği salonda İstiklal Marşı okunmadı.

Zaman zaman Mehmetçik'in Barış Pınarı Harekatı'na karşı "Yaşasın Rojava direnişi" sloganları atıldı.

Teröristlere saygı duruşunda bulunulan salonda büyük bir Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün asılı olduğu dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu ViDEO

İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu

İstanbul'da HDP kongresinde teröristler için saygı duruşu

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