İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi: 6 kişi tutuklandı

Emniyet ekiplerinin suçlulara yönelik operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul’da başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde peş peşe yaşanan lüks ev soygunlarına ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

4 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

İlk olarak 13 Mayıs’ta Kadıköy’de bir ikamete giren şüphelilerin, evde bulunan çelik kasayı patlatarak içerisindeki 6 bin 100 dolar, 1.440 sterlin ve muhtelif ziynet eşyalarını çaldığı tespit edildi.

Ev sahibinin başvurusu üzerine yapılan incelemede, toplam zararın yaklaşık 4 milyon TL olduğu belirlendi.

500 BİN LİRA DEĞERİNDE ZİYNET EŞYA ÇALDILAR

Kısa süre sonra 19 Mayıs’ta Ataşehir’deki bir başka ikametten 500 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındığı, ardından 21 Mayıs’ta Maltepe’de bir evden pırlanta yüzük, çeyrek altın ve lüks marka bir erkek saatinin çalındığı tespit edildi.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince incelenen güvenlik kameraları ve yapılan saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri tek tek belirlendi.

SUÇ KAYITLARI PES DEDİRTTİ

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla şebeke üyesi 6 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüphelilerden E.G. hakkında 125, S.Y. hakkında 67, E.K. hakkında 40, A.K. hakkında 26, E.I. hakkında 7 ve S.P. (18 - suça sürüklenen çocuk) hakkında 2 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.