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İstanbul'da hızını alamayan sürücü araca çarptı

Pendik'te hızlı bir şekilde seyir halindeyken duramayan sürücü diğer araca çarptı. Sürücülerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 21.11.2019 - 10:02..
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Çınardere Mahallesi'nde hızla gelirken aracını durduramayan sürücü, kazaya neden oldu.

Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan başka bir otomobille karşı karşıya geldi.

İKİ OTOMOBİLİN TAMPONU ÇIKTI

İki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla kaza meydana gelirken bir otomobilin tamponu çıkarak yola düştü.

İstanbul'da hızını alamayan sürücü araca çarptı

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YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazaya karışan sürücülerden biri hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da hızını alamayan sürücü araca çarptı

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