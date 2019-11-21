İstanbul'da hızını alamayan sürücü araca çarptı

Çınardere Mahallesi'nde hızla gelirken aracını durduramayan sürücü, kazaya neden oldu.
Sokak üzerinde seyir halinde olan otomobil caddeye çıktığı sırada seyir halinde olan başka bir otomobille karşı karşıya geldi.
İKİ OTOMOBİLİN TAMPONU ÇIKTI
İki otomobilin kavşakta çarpışmasıyla kaza meydana gelirken bir otomobilin tamponu çıkarak yola düştü.
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YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazaya karışan sürücülerden biri hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
KAZA KAMERALARA YANSIDI
Seyir halindeki iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.