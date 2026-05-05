İstanbul'da husumetlisini silahla öldürdü: Tutuklandı

İstanbul Küçükçekmece'ye bağlık Mehmet Akif Mahallesi'nde, 30 Mart'ta silah sesleri yükseldi.

Recep Kalbişen, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalarda, olay anının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

Görüntüleri inceleyen polis, cinayeti 29 yaşındaki Ali K.'nin işlediğini tespit etti.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin saklandığı eve operasyon düzenlendi.

Ali K., gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda, cinayette kullandığı değerlendirilen 9 mm çapında tabanca ile mermiler ele geçirildi.

"YANLIŞLIKLA VURDUM" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Ali K., olayın kaza olduğunu iddia ederek kavgayı ayırmaya çalışırken Recep Kalbişen'i vurduğunu söyledi.

Yapılan araştırmada, hayatını kaybeden Kalbişen'in bir süre önce ruhsatsız silahla yakalandığı ve ifadesinde silahı Ali K.'nin oğlundan aldığını belirttiği ortaya çıktı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Bu nedenle taraflar arasında husumet oluştuğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.