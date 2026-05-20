İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Vatandaşlar yol ortasında beklemek zorunda kaldı

İstanbul'un sorunları bitmek bilmiyor.

Ev ve iş yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, her gün yeni bir problemle karşı karşıya kalıyor.

Adresler son olarak Bahçelievler ilçesini gösterdi.

İETT OTOBÜSÜ ARIZA YAPTI

Bahçelievler yan yol Edirne istikametinde İETT Özel Halk Otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.

Hareket kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında bekleyen otobüs trafiğe neden oldu.

YOLUN ORTASINDA YENİ ARAÇ BEKLEDİLER

Ardı ardına bekleyen onlarca otobüs nedeniyle yan yolda uzun kuyruk oluştu.

Arıza nedeniyle gelmeyen otobüs nedeniyle durakta bekleyen vatandaşlar ise yol ortasına çıkarak otobüs bekledi.

Öte yandan kilometrelerce uzanan araç trafiği ise havadan görüntülendi.

"DAHA NE KADAR BEKLEYECEĞİZ BELLİ DEĞİL"

Durakta otobüs bekleyen bir yolcu ise, "Yarım saat önce durağa geldim, bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz belli değil.

Ön tarafta bir otobüs arızalanmış o yüzden bekliyoruz. O otobüs gittikten sonra bunlar hareket edecek herhalde." şeklinde konuştu.

ARIZALAR VE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Megakent'te belediye tarafından yönetilen otobüslerde sık sık arızalar yaşanıyor.

Bunun yanı sıra metrobüs hattında yer alan araçlar da zaman zaman yangın haberleri ile gündeme gelirken vatandaşlar, bu konuda gerekli adımların atılmaması nedeniyle tepkilerini dile getiriyor.