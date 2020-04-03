İstanbul Hadımköy'de otobüs şoförü kalkış için durakta beklerken, ihtiyaçlarını gidermek için bir büfeye gitti.

Tam o sırada durakta bulunan kimliği belirsiz üç kişi, otobüsün boş kaldığını görünce, onlardan biri araca yöneldi.

SANİYELER İÇİNDE ALIP, KAÇTI

Hırsızlardan sadece biri, şoför kabinine girerek saniyeler içerisinde şoföre ait akbil ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da İETT otobüsünde hırsızlık kamerada ViDEO

HIRSIZLAR ARANIYOR

Yaşanan hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.