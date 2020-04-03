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İstanbul'da İETT otobüsünde hırsızlık kamerada

Hadımköy otobüs durağında kalkış için bekleyen İETT otobüsüne giren hırsızlar, şoföre ait para ve akbili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

İHA |
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İstanbul'da İETT otobüsünde hırsızlık kamerada

İstanbul Hadımköy'de otobüs şoförü kalkış için durakta beklerken, ihtiyaçlarını gidermek için bir büfeye gitti.

Tam o sırada durakta bulunan kimliği belirsiz üç kişi, otobüsün boş kaldığını görünce, onlardan biri araca yöneldi.

SANİYELER İÇİNDE ALIP, KAÇTI

Hırsızlardan sadece biri, şoför kabinine girerek saniyeler içerisinde şoföre ait akbil ve bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da İETT otobüsünde hırsızlık kamerada ViDEO

HIRSIZLAR ARANIYOR

Yaşanan hırsızlık anı otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da İETT otobüsünde hırsızlık kamerada

İstanbul'da İETT otobüsünde hırsızlık kamerada

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