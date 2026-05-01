İstanbul'da İmam Hatip Okulları konseri, izleyenlerin büyük beğenisini topladı

İstanbul il Milli Eğitim Müdürlüğü Büyük Çamlıca Camii 1071 Kongre Merkezinde 13 İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesi'nden 284 öğrencinin katılımıyla İmam Hatip Okulları Konseri düzenledi. Konsere İl Milli eğitim müdürü Murat Mücahit Yentür, müdürler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Konser Kız ve Erkek korosu olmak üzere iki farklı oturumda gerçekleştirildi. Koroları Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müzik Öğretmeni Özlem Leyla Erten ve Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Musiki alan öğretmeni Adem Kılıç yönetti.

Kız Öğrenci Korosuna Katılan Okullar;

1- Hasbahçe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

2- İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

3- Şehit Osman Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

4- Sancaktepe Abdurrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu

5- Ümit Meriç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

6- Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

7- Beykoz Boğaziçi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

8- Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu

Erkek Öğrenci Korosuna Katılan Okullar;

1- İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi

2- Yücel Çelikbilek İmam Hatip Ortaokulu

3- Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi

4- M. Emin Saraç İmam Hatip Ortaokulu

5- Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu