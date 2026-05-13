İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın

İstanbul Şişli'de yangın paniği...

Valikonağı Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.

İş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

ÇALIŞANLAR CANINI ZOR KURTARDI

Binanın duman dolması nedeniyle çalışanlar, kendilerini dışarıya attı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dairede duman tahliyesi yapıldı.

Dumandan etkilenen iki kişi, ambulansa alınarak oksijen tedavisi uygulandı.