İstanbul'da kadın motosikletli dehşet saçtı: Sürücüye saldırdı

Trafikte terör estirip vatandaşların güvenliğini tehdit edenlere geçit yok...

Bu kapsamda yeni yürürlüğe giren trafik kanunu ağır cezalar içeriyor.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde trafikte korku dolu anlar kaydedildi.

TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI

İddiaya göre trafikte seyreden bir kadın motosikletli ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Giderek uzayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek gerginliğe neden oldu.

KADIN MOTOSİKLETLİ SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Motosikletten inen kadın sürücü, araçta bulunan erkek sürücünün üzerine yürüdü.

Sürücüye hem sözlü hem de fiziksel saldırıda bulunan kadına çevredekiler müdahale etti.

ARAÇTAN İNMEDİ

O anları otomobil sürcüsü cep telefonu ile kaydetti.

Görüntülerde; sürücünün araçta inmemesi ise dikkat çekti.

ARAÇTAN İNENE 180 BİN TL CEZA

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden toplam 180 bin lira trafik idari para cezası uygulanıyor.

Ayrıca araç 60 gün süreyle trafikten menedilirken, sürücünün ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuluyor.