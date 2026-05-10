Haberler 3. Sayfa

İstanbul'da kadın öğretmen eşi tarafından bıçakla yaralandı

Bahçelievler’de bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı. Öğretmen olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Filiz Karayücel Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli Uygar Yıldız polis merkezine giderek teslim oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
İstanbul'da kadın öğretmen eşi tarafından bıçakla yaralandı

İstanbul'da 9 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi İpek Sokak’taki bir sitede korku dolu anlar yaşandı.

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Filiz Karayücel Yıldız ile eşi Uygar Yıldız arasında evde tartışma çıktı.

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın ardından Yıldız, eşi tarafından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Filiz Karayücel Yıldız, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Bilincinin açık olduğu öğrenilen Yıldız’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından şüpheli Uygar Yıldız’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Şüphelinin daha sonra Güngören Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Uygar Yıldız’ın emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi