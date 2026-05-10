İstanbul'da kadın öğretmen eşi tarafından bıçakla yaralandı
Bahçelievler’de bir kadın, eşi tarafından bıçakla yaralandı. Öğretmen olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Filiz Karayücel Yıldız, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli Uygar Yıldız polis merkezine giderek teslim oldu.
İstanbul'da 9 Mayıs Cumartesi akşamı saat 21.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi İpek Sokak’taki bir sitede korku dolu anlar yaşandı.
Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Filiz Karayücel Yıldız ile eşi Uygar Yıldız arasında evde tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından Yıldız, eşi tarafından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Filiz Karayücel Yıldız, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Bilincinin açık olduğu öğrenilen Yıldız’ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
Olayın ardından şüpheli Uygar Yıldız’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelinin daha sonra Güngören Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim olduğu öğrenildi.
Uygar Yıldız’ın emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na mevcutlu olarak sevk edildiği belirtildi.