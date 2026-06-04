İstanbul'da kafede taşkınlık yapan müşteriye soruşturma

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İstanbul'da bir maganda girdiği kafeyi birbirine kattı..

Avcılar ilçesi Ispartakule'de bulunan kafeye gece saatlerinde gelen bir müşteri, limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlatıp "Bana bir limonata versene" dedi.

Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.

Neye uğradığını şaşıran kadın çalışan, "Hayır vermiyorum" diyerek tepki gösterince müşteri saldırganlaştı.

TEZGAHTAKİ HER ŞEYİ DAĞITTI

Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan yaşanan olay, kafenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.