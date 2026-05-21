İstanbul'da kahveye 552 TL ödeyen İngiliz turist isyan etti

İstanbul'un turistlerin en uğrak noktalarından biri.

Geçtiğimiz gün Aston Villa ile Freiburg arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Final maçı nedeniyle çok sayıda Alman ve İngiliz turist Megakent'e geldi.

Turistler şehrin tadını çıkarmak için bolca alışveriş yaparken bazı vatandaşlar bu durumu her zaman olduğu gibi fırsata çevirmeye çalıştı.

İNGİLİZ TURİSTİN FİYATLARA İSYANI

Aston Villa taraftarı bir kadın sosyal medya üzerinden aldığı kahveyi ve yaptığı taksi yolculuğunu paylaştı.

Yaptığı ödemeleri tek tek söyleyen İngiliz kadın, fiyatlara isyan etti.

"İSTANBUL'DA BİR SOYGUN OLDU"

Satın aldığı kahveye 552 TL ödediğini belirten kadın, "İstanbul'da bir soygun oldu. bunun için dokuz İngiliz sterlini ödedim.

9 sterline değecek bir şey değilmiş, 9 sterlinimi alıp yürüyüşe çıkıyordum, bugün ikinci kez soyuldum" dedi.

10 DAKİKALIK TAKSİ YOLCULUĞUNA 1711 TL'LİK ÖDEME

Daha sonra ise taksi yolculuğunu anlatan İngiliz taraftar, şunları söyledi:

“Bugün biraz zarar ettim, 10 dakika, belki 12 dakika süren taksiye 1711 TL ödedim.



Kötü şeylerin üçlü gruplar halinde geldiğini söylerler, umarım benimki de öyledir.”

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan İngiliz turist, tarafından paylaşılan o görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada yayılarak viral oldu.

Kullanıcılar yorumlarda kadını, fırsatçı esnaflara karşı dikkatli olması konusunda uyardı.

HEMEN HER GÜN BENZER BİR OLAY YAŞANIYOR

Kentte bu vakaların sık sık yaşandığı biliniyor.

Bazı fırsatçı esnaflar, turistleri kandırarak ürünleri için belirlenenden çok daha yüksek ücretler talep ediyor.