İstanbul'da karnından 22 kiloluk tümör çıktı: Kabızım sandım

İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi Şükran Samanlı’nın yaşadığı sağlık mücadelesi, ihmalin nelere yol açabileceğini gözler önüne serdi. Bir süre önce karın ağrısı ve şişlik şikayetleri yaşamaya başlayan 62 yaşındaki kadın, bu durumu sık sık yaşadığı kabızlık problemine bağladı. Günler geçtikçe büyüyen şişlik nedeniyle hareket etmekte zorlanan Samanlı, sonunda nefes almakta güçlük çekince hastanenin yolunu tuttu. Yapılan tetkiklerde ise karnını tamamen kaplayan yaklaşık 50 santimetrelik dev bir tümör tespit edildi.

KARNI ADETA HAMİLE GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞTI

Edinilen bilgilere göre Şükran Samanlı, yaklaşık 2-3 ay boyunca karın bölgesindeki büyümeyi önemsemeyerek doktora başvurmadı. Ancak süreç içerisinde karnındaki şişlik giderek arttı ve dışarıdan bakıldığında ileri düzey gebelik görünümüne ulaştı.

Nefes almakta zorlanmaya başlayan Samanlı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Hastanın durumunu gören doktorlar detaylı inceleme başlattı. Yapılan MR ve ultrason değerlendirmelerinde, karın boşluğunu tamamen dolduran devasa kitlenin yumurtalık tümörü olduğu belirlendi.

“KABIZLIK DİYE DÜŞÜNDÜM”

Yaşadığı süreci anlatan Şükran Samanlı, yaşadığı korkuyu şu sözlerle dile getirdi:

“Ne olduğunu anlayamadım. Gebelik gibi değildi, taş gibiydi. Midemin üstüne kadar çıkmıştı, neredeyse boğazıma dayanacaktı. Nefes alamıyordum. O korkuyla kendimi acile attım. Kabızlık diye düşündüm çünkü sık sık yaşıyordum. 2-3 ay bekledim, benim de hatam oldu.”

Karnındaki sertlik nedeniyle günlük yaşamını sürdüremediğini belirten Samanlı, “Yatınca şekli değişiyordu ama sonra yine taşlaşıyordu. İnsanlar doktora gitmem gerektiğini söylüyordu ama neyle karşılaşacağımı düşünmekten korktum” dedi.

6 SAATLİK ZORLU AMELİYAT

Hastanın tedavi sürecini yürüten Emin Erhan Dönmez, kitlenin oldukça riskli boyutlara ulaştığını belirtti.

Dönmez, “Karın bölgesinden başlayıp diyaframa kadar uzanan devasa bir kitle saptadık. Akciğerlere baskı yaptığı için hastanın oksijenlenmesi bozulmuştu. Yürümekte, dönmekte hatta uyumakta zorlanıyordu” diye konuştu.

Yaklaşık 6 saat süren ameliyat sırasında kitlenin kontrollü şekilde çıkarıldığını belirten Dönmez, operasyonun ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

“KİTLENİN AĞIRLIĞI 22 KİLOGRAMA YAKLAŞIYORDU”

Operasyon sırasında kitlenin içerisindeki sıvının kontrollü biçimde boşaltıldığını anlatan Dönmez, “Yaklaşık 6-7 litre sıvı boşalttık. Ardından kitleyi çevre dokulardan dikkatlice ayırarak tamamen çıkardık. Hastamız ameliyat öncesi yaklaşık 79 kiloydu, operasyon sonrası 57 kiloya düştü. Kitlenin toplam ağırlığının 20-22 kilogram civarında olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktorlar, tümörün karın içerisine yayılmamasının hasta açısından büyük bir şans olduğunu belirtti.

“ÜÇÜZ GEBELİKTEN DAHA BÜYÜKTÜ”

Kitlenin büyüklüğünün dikkat çekici seviyede olduğunu ifade eden Dönmez, “Dışarıdan bakıldığında üçüz gebelik boyutundaydı, hatta daha büyüktü diyebiliriz. Yumurtalık tümörleri sinsi ilerliyor. Belirti vermediği için çoğu zaman ileri evrede tespit ediliyor” dedi.

Karında şişlik, erken doyma hissi, hazımsızlık, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve kasık ağrılarının önemli belirtiler olduğuna dikkat çeken uzman doktor, kadınların düzenli jinekolojik muayeneyi ihmal etmemesi gerektiğini söyledi.

“BENİ TORUNUMA KAVUŞTURUN”

Tedavi sürecinde en büyük korkusunun torunundan ayrı kalmak olduğunu anlatan Şükran Samanlı, “Doktoruma ‘Beni torunuma kavuşturun’ dedim. Öksüz torunuma ben bakıyorum, aklım hep ondandı. Şimdi çok rahat nefes alıyorum. İnsanlar korkup ertelemesin, mutlaka doktora gitsin” diye konuştu.

Başarılı ameliyat sonrası taburcu edilen Samanlı’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.