İstanbul’da kazaya müdahale eden trafik polisine otomobil çarptı

İstanbul’da akılalmaz kaza...

Saat 03.15 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece Köprüsü yakınlarında, Avcılar istikametine doğru meydana gelen yaralanmalı kazaya müdahale etmek ve yol güvenliğini sağlamak üzere Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

POLİS MEMURUNA ÇARPTI

Polis memurları, yola duba yerleştirerek önlem aldığı sırada, dubaların arasından geçen ve bariyerlere sürterek ilerleyen bir otomobil, görevli polis memurlarından birine çarptı.

BACAĞINDA 3 KIRIK TESPİT EDİLDİ

Kazada bacağı kırılan polis memuru, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan incelemelerde bacağında üç kırık tespit edilen polis memuru ameliyata alındı.

ALKOL BULUNMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü üzerinde yapılan testte alkol bulunmadığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.