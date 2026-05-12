İstanbul'da kediyi bıçaklayan iki çocuk kendilerini uyaran kadını tehdit etti
Esenler'de iki çocuk, ellerindeki bıçakla önce kediye zarar verip ardından kendilerini uyaran genç kadının üzerine yürüyüp en sonunda da bir aracın lastiğine de zarar vermeye çalışırken o anların güvenlik kameralarınca görüntülendi.
İstanbul'da dehşete düşüren görüntü...
Esenler ilçesinde yaşları küçük iki çocuk, çöp konteynerinin yanındaki kediyi sevmek bahanesiyle yanına yaklaştı.
KEDİYE BIÇAKLA SALDIRDILAR
Çocuklardan biri, kısa süre sonra kediye elindeki bıçakla zarar verdi.
Olayı fark eden genç esnaf kadın ise çocukları uyardı.
UYARAN KADINI TEHDİT ETTİLER
Ancak çocuklar bıçak çekerek kadının üzerine yürüdü.
Çocukların çevreye tehlike saçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
EN SONUNDA DA BİR OTOMOBİLİN LASTİĞİNİ KESMEYE ÇALIŞTILAR
Görüntülerde çocukların tekme attıkları kediye kesici aletle kediye zarar verdiği, olayı fark eden kadının da üzerine bıçakla yürüdüğü anlar yer aldı.
İki çocuğun ardından bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı da kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)