İstanbul'da kendisinden haber alınamayan adam araba bagajında ölü bulundu

İstanbul Bağcılar'da şüpheli olay...

Bir AVM'de mağaza sorumlusu olan Hüseyin Yalçın sabah işe gitmeyince çalışanlar cep telefonu ile aradı ancak ulaşamadı.

Mağaza çalışanı, Hüseyin Yalçın'ın aracını AVM yakınında park halinde gördü.

POLİS EKİPLERİ YÖNLENDİRİLDİ

Hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Kilitli olan otomobilin camı kırılarak otomobilin kapıları açıldı.

ÖLÜ HALDE BULUNDU

Hüseyin Yalçın, otomobilin bagajında yatar vaziyette bulundu.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARI YIKILDI

Durum öğrenip olay yerine gelen çalışanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay yeri inceleme ekipleri, otomobilde ve ceset üzerinde incelemelerde bulundu.

İNCELEME SÜRÜYOR

Ceset kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin de olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.