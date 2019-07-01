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İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

Megakente yatırım için milyarca dolarlık projeler yapıldı. Ancak bu projeler için kesilen ağaçların yerleri dolmadı.

Haber Merkezi | 01.07.2019 - 14:25..
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İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

Türkiye, gelişen ekonomisiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Havalimanı gibi mega projelerle son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirdi.

Bu projeler yapılırken, en büyük itiraz ise kesilen ağaçlara oldu.

MİLYONLARCA AĞAÇ KESİLDİ

Bugüne kadar İstanbul Havalimanı için 8 milyon, havalimanı inşaatı için açılan taş ocakları için 2 milyon, Kuzey Marmara Otoyolu içinse 4 milyon ağaç kesildi.

Bu dev projeleri yüklenen şirketler, inşa sürecinde 14 milyon ağacı yok ederken; sonrasında ise ağaçların kesildiği alanlar boş kaldı.

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

İSTANBUL'UN YEŞİLLENDİRİLMESİ YOL KENARI SÜSLERİYLE OLUYOR

Ağaçların azaldığı, betonun arttığı İstanbul'da; yeşillendirme çalışmaları olarak ise otoyol kenarlarında duvarlara asılan yeşillikler gösteriliyor.

Son yıllarda 6 bin 500 hektar orman alanının yok olduğu İstanbul'da, şehir sakinleri özellikle yaz günlerinde serinlemek için evlerine yakın alanlar olmamasından şikayetçi.

Öte yandan İstanbul'da, yol kenarlarının süslenmesi için geçtiğimiz yıllarda yapılan ihalelerde harcanan 32 milyon lira da şehir ekonomisine kayıp olarak yazıldı.

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

İstanbul'da kesilen milyonlarca ağacın yeri boş

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