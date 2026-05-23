İstanbul'da kırmızıda geçen otobüs az kalsın motosikletle çarpacaktı
Kartal’da yeşil ışıkta yoluna devam eden motosiklet sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü ile çarpışmaktan son anda kurtulurken o anlar kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da büyük facianın ucundan dönüldü.
Söz konusu olayda adresler Kartal ilçesini gösterdi.
KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN OTOBÜS İLE KAFA KAFAYA GELDİ
Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü yeşil ışıkta geçmek istedi.
Tam bu sırada kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen İETT otobüsü ile karşı karşıya geldi.
SANİYELERLE KURTULDU
Otobüsün aniden önüne çıkması üzerine motosiklet sürücüsü ani fren yaparak durabildi.
Motosikletli, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan panik dolu anlar sürücünün kask kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler tartışma konusu oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)