İstanbul'da kuyumcu dükkanına silahlı saldırı

İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanına saldırı...

İnönü Mahallesi'nde bir cadde üzerinde kuyumculuk yapan Murat Karahan, tehdit mesajları aldı.

Ardından da sabaha karşı Karahan'ın dükkanının önüne gelen bir kişi, cep telefonu ile iş yerinin fotoğraflarını çektikten sonra belinden çıkarttığı silahla bir el ateş edip kaçtı.

Murat Karahan, durumu hemen polis ekiplerine bildirerek daha önce de cep telefonuna gelen tehdit mesajını göstererek şikayetçi oldu.

SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Olaydan 2 gün sonra 19 Mayıs Salı günü kapüşonlu bir kişi, akşam saatlerinde kapalı olan iş yerinin önüne geldi.

Cadde üzerinde yaya trafiğinin bitmesini bekleyen kişi kaldırımda kimsenin olmadığı anda yanında bulunan silah ile kuyumcu dükkanına iki el ateş etti.

Tekrar ateş etmek isteyen saldırganın silahı tutukluk yaptı. Silahın tutukluğunu gideremeyen saldırgan, panikleyerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken polis ekipleri, kuyumcu dükkanında ve çevresinde yaptığı incelemelerde her iki saldırıda da kuyumcu dükkanına çok sayıda mermi isabet ettiğini belirledi.

SİLAHLI SALDIRILAR KAMERADA

Tehdit mesajları sonrası iki gün arayla 2 kişinin dükkanın önüne gelip silah ile ateş edip kaçtığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"DEVLETTEN DESTEK BEKLİYORUM"

Yaşananlara isyan eden iş yeri sahibi Murat Karahan, "İş yerim 2 defa kurşunlandı. Biz bulunmuş olduğumuz mahallede 26 senedir faaliyet gösteriyoruz.

Yıllardır kimseyle bir husumetimiz olmadı. Biz işimizin, ekmeğimizin peşindeyiz. 16 Mayıs günü Portekiz'e kayıtlı bir numaradan şahsi telefonuma tehdit içerikli mesaj geldi. Mesajı okuduktan sonra ben hiçbir şekilde karşılık vermedim.

Aynı gün akşam yine uyarıcı bir mesaj geldi. Yine tehdit mesajları geldi. Daha sonra bu numarayı engelledim. Pazartesi sabahı dükkanıma bir el ateş ederek kaçtılar.

Evraklarımı yetkililere verdim koruma talep ettim ama bana koruma gelmedi. 2 gün sonra benim dükkanıma aynı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Ben devletten destek bekliyorum." dedi.

"İNSANLAR BENİM YANIMDA ÇALIŞMAK İSTEMİYOR"

Karahan, "Ben çalışanlarımı yanımda tutamıyorum. Herkesin evlatları var, herkes can korkusu yaşıyor. İnsanlar benim yanımda çalışmak istemiyor.

Ben bu durumdan kurtulmak istiyorum. Son zamanlarda bölgesel olarak farklı sektörlerde aynı şekilde tehditlere maruz kalan esnaf arkadaşlarımız var.

Bize bulaşan çeteler ya da çete grupları bizden haraç almak için bizi kendilerine bağlı kılmak için bize tehdit mesajları atıp dükkanlarımızı kurşunluyorlar." diye konuştu.