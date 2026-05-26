İstanbul’da kız meselesi yüzünden kurşun yağmuruna tutuldu: Hayatını kaybetti

İstanbul’da akılalmaz olay...

Şişli ilçesinde saat 01.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında, kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

SAĞ BACAĞINDAN VURULDU

Tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. Emircan K.’nin arkadaşı Emre Ş. ile Doğuş Cebeci arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Emre Ş. sağ bacağından vurularak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BAŞINA 2 KURŞUN İSABET ETTİ

Doğuş Cebeci ise başına isabet eden iki kurşun ile vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden on kurşunla ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğuş Cebeci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Cebeci’nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde delil toplayan polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.