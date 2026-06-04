İstanbul'da komadan çıkan kadın: Eşim beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itti

1 Nisan 2022 tarihinde İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Burçak Şişman, balkondan düşerek ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Şişman, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördü ve bir süre komada kaldı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Bilincinin açılmasının ardından ifade veren Burçak Şişman, eşi Adem Şişman'ın uyuşturucu kullandığını ve uzun süredir kendisine baskı uyguladığını öne sürdü.

"ADEM BENİ CAMIN ÖNÜNE SÜRÜKLEDİ VE SIRTIMDAN İTEKLEDİ"

Şişman ifadesinde, "Aramızda tartışma yoktu. Adem beni camın önüne sürükledi ve sırtımdan itekledi. Benim hiçbir zaman intihar düşüncem olmadı. Olaydan önce abimi arayıp ‘Beni kurtar' demiştim. Neden dediğimi hatırlamıyorum" dedi.

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Burçak Şişman'ın avuç içlerinde bulunan yaraların düşme sırasında bir cisme tutunma çabası sonucu oluştuğunun değerlendirildiği belirtildi.

KALICI HASAR OLUŞTU

Raporda, bu tür bulguların literatürde cinayet kaynaklı olaylarda daha sık görüldüğü ifade edildi.

Ayrıca düşüş sırasında ağaç dallarına çarpmasının hızını azalttığı ancak buna rağmen vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğu kaydedildi.

OMURGASINDA PARÇALI KIRIKLAR İLE BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu raporunda ise mağdurun kafatasında ve omurgasında parçalı kırıklar ile beyin kanaması meydana geldiği tespit edildi.