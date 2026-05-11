İstanbul'da konuşma bahanesiyle eşine ateş açtı

İstanbul Şişli'de bir kadın, ölümle burun buruna geldi.

Gülbahar Mahallesi’nde Mehmet Fatih T., konuşmak için dini nikahlı eşi Sibel E.’nin bulunduğu adrese geldi.

Ancak konuşmanın sadece bir bahane olduğu ortaya çıktı.

İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Fatih T., silahla 1 el ateş etti.

YARALANDI

Kurşun, Sibel E.’nin yanında bulunan pencerenin mermerine isabet etti.

Parçalanan mermer parçaları, Sibel E.’nin kasığına isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Sibel E., bilinci açık şekilde Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede 1 adet boş kovan bulundu.

Olayın ardından kaçan Mehmet Fatih T., polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla yakalandı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Mehmet Fatih T., Şişli Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet Fatih T., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Diğer yandan Sibel E.’nin daha önceden poliste 10, Mehmet Fatih T.’nin ise 17 suç kaydı olduğu öğrenildi.