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İstanbul’da koronavirüse rağmen asker uğurlandı

Asker uğurlama törenlerinde koronavirüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen İstanbul’un çeşitli noktalarında toplanan gençler, konvoy halinde trafiğe çıktı.

İHA | 23.03.2020 - 09:16..
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İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenleri geçici süreyle yasaklandı.

Yasağa rağmen hala vazgeçmeyenler var...

İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı.

İstanbul’da koronavirüse rağmen asker uğurlandı ViDEO

"SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISINI DİKKATE ALAN YOK

Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlendi. Yetkililerin “sokağa çıkmayın” çağrısına rağmen toplanan gençler, asker uğurladı.

İstanbul’da koronavirüse rağmen asker uğurlandı

KONVOY HALİNDE TÜNELİ KAPATTILAR

Bununla da yetinmeyen gençler, konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'ne girdi. Grup o anları kaydedip, sosyal medya hesaplarından da yayınladı.

İstanbul’da koronavirüse rağmen asker uğurlandı

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