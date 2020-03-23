İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplu asker uğurlama törenleri geçici süreyle yasaklandı.

Yasağa rağmen hala vazgeçmeyenler var...

İstanbul’un çeşitli noktalarında bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için dün ve önceki gün akşam saatlerinde sokak aralarında toplandı.

İstanbul’da koronavirüse rağmen asker uğurlandı ViDEO

"SOKAĞA ÇIKMAYIN" UYARISINI DİKKATE ALAN YOK

Koronavirüs tedbirlerine aldırış etmeyen gençler, yüksek sesli müziklerle kendi aralarında eğlendi. Yetkililerin “sokağa çıkmayın” çağrısına rağmen toplanan gençler, asker uğurladı.

KONVOY HALİNDE TÜNELİ KAPATTILAR

Bununla da yetinmeyen gençler, konvoy halinde yola çıktı. Sokak ve caddelerde yüksek sesli müzikler çalan gençler, ardından Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli'ne girdi. Grup o anları kaydedip, sosyal medya hesaplarından da yayınladı.