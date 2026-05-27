İstanbul'da kurban denetimi: Sokakta kesime 8 bin 687 TL ceza

Kurban Bayramı süresince kurban kesimi yapılırken çevre kirliliğinin engellenmesi ve toplum sağlığının olumsuz etkilenmemesi amaçlı tedbirler alındı.

Belediyeler tarafından kurban kesimi için gösterilen yerler dışında kesim yapanlara idari para cezası uygulanıyor.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE AZALDI

Alınan tedbirler çerçevesinde kurban kesimi için gösterilen yerlerin dışında kesenlerin sayısı önceki yıllara göre azaldı.

İlgili kurumlar tarafından hem kurban satış hem de kurban kesim yerlerinde ilgili kurumlarca denetimler yapılıyor.

EKİPLER ÇALIŞIYOR

Gösterilen yerlerin dışında kurban kesimi yapılmasını engellemek için de ekipler çalışıyor.

Zabıta ekipleri, apartmanların önünde, site önlerinde, parklarda, sokaklarda kurban kesimi yapanlara ceza kesiyor.

8 BİN 687 TL CEZA

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 8 bin 687 TL idari para cezası uygulanıyor.

Ayrıca kurban kesim yerlerinde önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 839 bin 122 TL idari para cezası kesilecek.

Konutlarda ve yerleşim alanlarında kesilen kurbanlardan kalan atıkların toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 20 bin 842 lira idari para cezası verilecek.