İstanbul'da kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kent genelinde kurban kesimi sırasında meydana gelen yaralanmalara ilişkin verileri paylaştı. Açıklamaya göre çok sayıda vatandaş, kesim sırasında yaşanan dikkatsizlik ve kazalar nedeniyle hastanelere başvurdu.

767 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilk gün itibarıyla 767 kişinin çeşitli yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına müracaat ettiğini duyurdu.

Güner, vakaların büyük bölümünün hafif yaralanmalar olduğunu ve vatandaşların önemli kısmının tedavilerinin ardından taburcu edildiğini belirtti.

SAĞLIK EKİPLERİ BAYRAM BOYUNCA SAHADA

Sağlık hizmetlerinin bayram süresince kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Güner, ekiplerin acil servislerde yoğun mesai yaptığını ifade etti. Hastanelerde oluşan yoğunluğa rağmen müdahalelerin hızlı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

“FEDA KARCA GÖREV YAPAN EKİPLERE TEŞEKKÜR”

Açıklamasında sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Güner, bayram boyunca görev yapan personelin özverisine dikkat çekti. Yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Güner, sürecin dikkatli ve tedbirli yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.