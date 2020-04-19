taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9316
Euro
7.5373
Altın
1683.68
Borsa
98179.82
Gram Altın
375.252
Bitcoin
48890.49

İstanbul'da lale mevsimi

Vali Ali Yerlikaya, "İnşallah yakında burada hep beraber olacağız" notuyla Emirgan ve Gülhane Parkı'nda oluşan lale manzaralarını paylaştı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

İstanbul'da lale mevsimi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Twitter hesabından renkli görüntülere yer verdi...

İstanbul'da lale mevsiminin geldiğini belirten Vali Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'nda bulunan eşsiz güzelliğe sahip olan lalelerin 360 derece yöntemiyle çekildiği videoyu yayınladı.

"YAKINDA BURADA HEP BERABER OLACAĞIZ"

Vali Yerkikaya yaptığı paylaşımda, "Emirgan ve Gülhane Parkı’nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da Lale Mevsimi

İstanbul'da lale mevsimi

İstanbul'da lale mevsimi

İstanbul'da lale mevsimi

İlginizi Çekebilir
Korona günlerinin bomba tarifi #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tatlı tarifimiz: İzmir Bombası!
Malatya'nın sevilen ismi Mercedes Kadir yaşamını yitirdi
Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, hayatını kaybetti.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı kirliliği azalttı
Araç kullanımı, kalabalık derken sessizleşen megakentin doyumsuz manzarası, kadrajlara yansıdı.
Korona günlerinde renkli pilav tarifi #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek yemek tarifimiz: Garnitürlü Pirinç Pilavı!
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
Şeyma Subaşı'dan gece yarısı pozları
556
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi tanıtım videosu
755
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
Çin'e koronavirüs nedeniyle baskılar artıyor
221
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
Ramazan Bayramı'ndan sonra normalleşme başlayabilir
129
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
Mehmet Aydın'a af çıkmadı
253
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı
122
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
İngilizlerin gözüyle Türkiye'nin korona ile mücadelesi
301
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir