İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs ile mücadele kapsamında, evlerinden çıkmayan vatandaşlar için Twitter hesabından renkli görüntülere yer verdi...

İstanbul'da lale mevsiminin geldiğini belirten Vali Yerlikaya, Emirgan ve Gülhane Parkı'nda bulunan eşsiz güzelliğe sahip olan lalelerin 360 derece yöntemiyle çekildiği videoyu yayınladı.

"YAKINDA BURADA HEP BERABER OLACAĞIZ"

Vali Yerkikaya yaptığı paylaşımda, "Emirgan ve Gülhane Parkı’nın eşsiz güzellikteki lalelerini uzaktan da olsa sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah yakında burada hep beraber olacağız." ifadelerine yer verdi.

İstanbul'da Lale Mevsimi