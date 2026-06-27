İstanbul'da LGBT içerikli parti çağrısı yapan işletme mühürlendi

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren “TEKYÖN” isimli işletme, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım sonrası mühürlendi.

Cihangir Mahallesi Sıraselviler Caddesi’nde bulunan işletmenin “tekyonistanbul” adlı Instagram hesabından yapılan paylaşımda, kruvaziyer gemisiyle İstanbul’a gelecek gruplara yönelik LGBT içerikli parti çağrısında bulunulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Bunun üzerine, anayasal düzenin, genel güvenliğin ve genel ahlakın korunması amacıyla Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri ile emniyet güçlerinin koordinasyonunda işletmede yapılan denetimlerin ardından, aykırı uygulamalar nedeniyle süresiz olarak mühürlendiği bildirildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “İstanbul Valiliği talimatıyla yaptırılan denetimlerde Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi’nde faaliyet gösteren TEK YÖN adlı bar işletmesi, mevzuata aykırı uygulama ve işlemleri nedeniyle Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından kapatılmıştır” denildi.