İstanbul'da lüks araç dükkana girdi: 2 yaralı

İstanbul'da sabah saat 05.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 GND 034 plakalı aracın sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

LÜKS ARAÇ DÜKKANA DALDI: YANGIN PANİĞİ YAŞANDI

Kontrolden çıkan araç, cadde üzerindeki bir dükkana girdi. Çarpmanın ardından lüks araç ve dükkan alev alırken, bölgede yoğun duman oluştu.

Araç içinde bulunan, biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kısa süreli çalışmayla kullanılamaz hale gelen otomobilde ve hasar gören dükkanda söndürme ile soğutma çalışması yaptı.

Tamamen yanan lüks araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.