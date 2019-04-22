İstanbul'da maganda dehşeti

İstanbul hafta sonunda magandaların silah sesleriyle inledi.

İlk adres Küçükçekmece...

KOLONLARLA MAHALLEYİ İNLETTİLER

Sefaköy Tevfik Bey Mahallesi Ağrı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde gelini almaya giden damat ve arkadaşları konvoy yaparak, yola çıktı. Dörtlülerini yakarak, yüksek ses sistemine sahip büyük kolon otomobilinin de içerisinde olduğu konvoyla çevreye rahatsızlık veren grup, semtte dakikalarca turladı.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR BABALARINA SIĞINDI

Grup bir süre sonra otomobillerle gelinin evinin olduğu sokağa girerek, yolu trafiğe kapattı. Damat ve arkadaşları ardından sokak üzerinde davullu ve zurnalı halay çekmeye başladı. Eğlencenin sürdüğü esnada grubun içerisinden 2 genç, belindeki tabancaları çıkartarak güpegündüz havaya ateş açmaya başladı. Sesi duyan 3 küçük kız, korkudan babalarına sarılarak korunmaya çalıştı.

Magandaların havaya ateş açtığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sefaköy’de havaya ateş açan magandalar İZLE

ASKER UĞURLAMADA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

İstanbul’da önceki gün akşam saatlerinde asker arkadaşlarını uğurlamak isteyen gençler evin önünde toplandı.

Burada meşaleler yakarak “ülkücü yemini” eden gençler, ardından arkadaşlarını havaya fırlattı. Gençler daha sonra evin önünde tabancayla havaya defalarca ateş açtı.

TÜNEL KAPATTILAR

Son adres Kağıthane oldu... Yine asker uğurlama konvoyu yapan gençler, otomobillerine bindikten bir süre sonra Kağıthane-Piyalepaşa Tüneline girdi.

Tünelde araçlarının durdurarak inen gençler, asker arkadaşlarını elleriyle havaya fırlatarak eğlendi. Gençlerin trafiği kesmeleri nedeniyle tünelde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolcu otobüslerinin de trafikte kaldığı olayda, vatandaşları bir an olsun umursamayan gençler, “en büyük asker bizim asker” sloganları atarak tünel trafiğini birbirine kattı.

Polis ekipleri, magandaları yakalamak için çalışma başlattı.