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İstanbul'da metro istasyonlarına termal kamera

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, İstanbul'da yoğun kullanılan metro istasyonlarına termal kameralar yerleştiriyor.

AA |
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İstanbul'da metro istasyonlarına termal kamera

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, toplu taşmalarda maske zorunluluğundan sonra, İstanbul'da metro istasyonlarında termal kamera uygulaması yaygınlaştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarafından, daha önce termal kamera konulan Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı metro istasyonlarından sonra şimdi de Aksaray, Şişli, Bağcılar, Ataköy, Taksim, Ünalan ve Zeytinburnu metro istasyonlarına da termal kameralar yerleştiriliyor.

İstanbul'da metro istasyonlarına termal kamera

YÜKSEK ATEŞİ OLANLAR SAĞLIK KURULUŞUNA YÖNLENDİRİLİYOR

Termal kamera ile yüksek ateş tespit edilen yolculardan güvenlik görevlileri hemen maske takmalarını rica ediyor. Yolcuya, yüksek ateşle seyahat edemeyeceği belirtilerek, Alo 184 ile iletişim kurması veya en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi isteniyor.

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