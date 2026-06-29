İstanbul'da metro istasyonunda cep telefonu hırsızlığı kamerada

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İstanbul Şişli Gayrettepe metrosunda, 12 Haziran saat 18.00 sıralarında kameralara bir hırsızlık olayı yansıdı.

Bir yolcunun yanına yanaşan şüpheli, trene biniş sırasında yankesicilik yöntemiyle yolcunun cep telefonunu alarak uzaklaştı.

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yolcu, telefonunun çalındığını anlayınca polise giderek şikayetçi oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan araştırmada ve güvenlik kamera incelemelerinde, olayı gerçekleştiren kişinin A.O. olduğu tespit edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

A.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, A.O. hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.