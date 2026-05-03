İstanbul'da metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da gece saat 22.00 sıralarında M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu'nda bulunan Dalyan G. raylara düştü.

METRO HATTINDA FECİ OLAYDA CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Dalyan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından Dalyan G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Olay nedeniyle metro seferleri bir süre aksarken, incelemelerin ardında seferler normale döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.