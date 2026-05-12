İstanbul'da metroda küfürlü tezahürat kavgasına oklavayla müdahale

Galatasaray, Süper Lig’in 33’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

9 Mayıs Cumartesi günü maçın ardından şampiyonluk kutlamaları sürerken M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metrosuna binen bir grup genç ise küfürlü tezahürat yapınca metrodaki diğer yolcular duruma tepki gösterdi.

KÜFRETTİ, KAVGA ÇIKTI

Yolculardan biri, taraftarları küfürlü tezahürat yapmaması ve bağırmaması konusunda uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, metrodaki yolcular ve taraftarlardan bazıları duruma müdahale etti.

OKLAVAYLA ARAYA GİRDİ

Bu sırada kavgaya dahil olan kişinin yanında oturan bir kadın ise elindeki oklavayla taraftarların üzerine yürüdü. Bu sırada diğer yolcular araya girdi. Kavga bir süre daha devam ederken bu kez bazı taraftarlar, tepki gösteren kişiye yumruk ve tekme attı.

KAVGA KAMERADA

Bu sırada araya giren metrodaki diğer yolcular, kavganın sona ermesini sağladı. Yaşananlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sanal medyada yayınlanmasının ardından konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda O.K. ve N.Y. isimli kişilerin, İ.F.'yi metroda darbettiği tespit edildi. 2 şüpheli hakkında, 'Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet' suçlarından adli işlem başlatıldı.