İstanbul'da milyonları ilgilendiriyor: Metro hattı 13-19 Haziran'da kapalı olacak

İstanbul ulaşım ağının en önemli hatlarından biri olan M11 Metro Hattı’nda yolcuları yakından ilgilendiren bir ara veriliyor.

TCDD tarafından yürütülecek Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı çalışmaları kapsamında, M11 hattı 13–19 Haziran 2026 tarihleri arasında yolcu taşımacılığına kapalı olacak.

Hangi istasyonlar hizmet dışı kalacak?

Yapılan açıklamaya göre, çalışmaların süreceği bir hafta boyunca hattın tamamı devre dışı kalacak. Bu süre zarfında sefer yapılamayacak istasyonlar şu şekilde sıralandı:

Gayrettepe İstasyonu

Kağıthane İstasyonu

Hasdal İstasyonu

Kemerburgaz İstasyonu

Göktürk İstasyonu

İhsaniye İstasyonu

İstanbul Havalimanı İstasyonu

Kargo Terminali İstasyonu

Metro hizmetinin verilemeyeceği 13–19 Haziran tarihleri arasında, İstanbul Havalimanı’na ulaşım İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksiler ve özel araçlar gibi alternatif yöntemlerle sağlanacak.

Çalışmaların planlanan şekilde tamamlanmasının ardından 19 Haziran sonrasında seferlerin yeniden normale dönmesi bekleniyor.