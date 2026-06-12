İstanbul'da milyonları ilgilendiriyor: Metro hattı 13-19 Haziran'da kapalı olacak
İstanbul’da milyonlarca yolcunun kullandığı M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı için ulaşımı etkileyecek bir karar alındı. TCDD tarafından yürütülecek çalışmalar nedeniyle hattın bir hafta boyunca hizmet veremeyeceği duyuruldu.
İstanbul ulaşım ağının en önemli hatlarından biri olan M11 Metro Hattı’nda yolcuları yakından ilgilendiren bir ara veriliyor.
TCDD tarafından yürütülecek Gayrettepe–Halkalı Metro Hattı çalışmaları kapsamında, M11 hattı 13–19 Haziran 2026 tarihleri arasında yolcu taşımacılığına kapalı olacak.
Hangi istasyonlar hizmet dışı kalacak?
Yapılan açıklamaya göre, çalışmaların süreceği bir hafta boyunca hattın tamamı devre dışı kalacak. Bu süre zarfında sefer yapılamayacak istasyonlar şu şekilde sıralandı:
Gayrettepe İstasyonu
Kağıthane İstasyonu
Hasdal İstasyonu
Kemerburgaz İstasyonu
Göktürk İstasyonu
İhsaniye İstasyonu
İstanbul Havalimanı İstasyonu
Kargo Terminali İstasyonu
Metro hizmetinin verilemeyeceği 13–19 Haziran tarihleri arasında, İstanbul Havalimanı’na ulaşım İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, taksiler ve özel araçlar gibi alternatif yöntemlerle sağlanacak.
Çalışmaların planlanan şekilde tamamlanmasının ardından 19 Haziran sonrasında seferlerin yeniden normale dönmesi bekleniyor.