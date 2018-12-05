İstanbul'da minibüs servis kaza yaptı

Bahçeşehir Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulans ile hastanlere nakledildi.

14 YARALI

Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği işçi servis minibüsü önce ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı. Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.



