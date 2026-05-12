İstanbul'da modifiye edilmiş araçların sürücülerine ceza

İstanbul'da drone destekli denetim...

Yapılan denetimlerde modifiye araçların sürücülerine de ceza yağdı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

GBT KONTROLÜ YAPILDI

Drone destekli yapılan denetimlerde durdurulan araçların sürücü ve yolcularına Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

BAZI SÜRÜCÜLER KAÇMAYA ÇALIŞTI

Denetim noktalarını fark ederek kaçmaya çalışan bazı sürücüler ise drone ile takip edilerek durduruldu.

MODİFİYE ARAÇLARA CEZA

Denetimlerde araçların fenni muayene tarihleri ile ses sistemleri kontrol edildi.

Orijinal yapısına uygun olmayacak şekilde ses sistemi değiştirilen araçların sürücülerine cezai işlem uygulanırken bazı araçlar, çekici yardımıyla yediemin otoparkına götürüldü.