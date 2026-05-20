İstanbul’da narkotik operasyonu: Gizli bölmeden uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmadı...

Bu kapsamda İstanbul’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, narkotik madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kadıköy ilçesinde geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.

13 Mayıs saat 22.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Caddesi’nde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, UYUŞTURUCU MADDEYİ TEMİN ETTİĞİ YERİ SÖYLEDİ

Motosiklet sürücüsü M.B.’nin yapılan üst aramasında, bir miktar narkotik madde ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.B.’nin sorgusunda, uyuşturucu maddeleri Erenköy Mahallesi’ndeki bir iş yerinden temin ettiği belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş yeri içerisinde bulunan İ.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BİNA İÇİNDE GİZLİ BÖLME BULUNDU

Detaylı aramada ekipler, bina içinde gizli bir bölme olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, bu gizli bölmeden üst kata geçiş sağlandığı belirlendi.

YÜKSEK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 10 parça halinde 697,3 gram marihuana, 5,4 gram kokain, 2 adet vakum makinesi, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 57 bin 700 TL muhafaza altına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli şahıslar M.B. ve İ.Ö., 14 Mayıs'ta "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan adli makamlara sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.