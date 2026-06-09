İstanbul'da nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıkmıştı.

Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçmıştı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Bıçaklanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaydan hemen sonra Aras'ın kanlar içinde yerde kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kan kaybını önlemek için iki vatandaşın gencin yarasına bezlerle destek yaptığı görülürken, gencin ise hareketsiz yattığı görüntülere yansıdı.