İstanbul'da nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısı ve kayınvalidesiyle kahvaltıya giden gencin, 'yan bakma' tartışmasında bıçaklandıktan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Kanlar içindeki gence vatandaşların müdahale ettiği görüldü.
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İstanbul Esenyurt'ta, evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen 22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısı ve kayınvalidesi ile kahvaltıya giderken bir şahısla arasında 'yan baktın' tartışması çıkmıştı.
Tartışma sırasında şahıs, Aras'ı bıçaklayarak kaçmıştı.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI
Bıçaklanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Olaydan hemen sonra Aras'ın kanlar içinde yerde kaldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kan kaybını önlemek için iki vatandaşın gencin yarasına bezlerle destek yaptığı görülürken, gencin ise hareketsiz yattığı görüntülere yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)