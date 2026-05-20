İstanbul'da oğlu evde ölü bulunan anne feryat etti

İstanbul Kağıthane'de üzücü olay.

Emniyet Evleri Mahallesi’nde Faruk Haşim, dün akşam birlikte yemek yediği oğlu Oğuzhan Haşim’i sabah uyandırmadan işe giderek evden ayrıldı.

Baba Faruk Haşim, işten döndüğünde oğlunu odasında yerde sırtüstü hareketsiz yatarken buldu.

HASTALIĞI YA DA BORCU YOKTU

Faruk Haşim’in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Oğuzhan Haşim’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bunun üzerine olay yeri ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarda, Haşim’in vücudunda herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Baba Faruk Haşim’in ise oğlunun herhangi bir hastalığı ya da borcu olmadığını söylediği öğrenildi.

EVDE BULUNAN SİLAHLARA EL KONULDU

Polis ekiplerinin evde yaptığı çalışmada av tüfeği ve 1 tabanca bulundu. Silahlara incelenmek üzere el konuldu.

Doktor tarafından yapılan ilk incelemenin ardından savcılık, olayın 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirilmesine karar verdi.

'YAVRUM GİTTİ' DİYE AĞLADI

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Oğuzhan Haşim’in kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Diğer yandan cenaze evden çıkarıldığı sırada Haşim’in annesi Sefa A., 'Yavrum gitti' diyerek ağladı.