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İstanbul'da öldürülen bankacının katili eşi çıktı

Fatih'te bankacı Pınar Baykan dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Gözaltına alınan Pınar Baykan'ın eşi Erhan Baykan sorgusunda eşini öldürdüğünü itiraf etti.

DHA | 07.03.2020 - 13:54..
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İstanbul'un Fatih ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan bankacı ve bir çocuk annesi 32 yaşındaki Pınar Baykan, dün evinde bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayetin ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katilin izini buldu.

Ekipler, Pınar Baykan'nın eşi Erhan Baykan'ı gözaltına aldı.

İstanbul'da öldürülen bankacının katili eşi çıktı

'EKONOMİK SIKINTIDAN DOLAYI TARTIŞTIK'

Şüpheli Erhan Baykan'ın ifadesinde 7 yıllık evli olduklarını, ekonomik sıkıntılardan dolayı zaman zaman tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Erhan Baykan sorgusunda, olay günü işe gitmeden önce tartıştıklarını, ardından da eşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.

Şüpheli adliyeye sevk edildi.

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