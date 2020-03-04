İstanbul'da öldürülen gencin katillerinden biri yakalandı

Emrah Kırmızıkan (27) ile kardeşi Muhammet Emin Kırmızıkan, 23 Şubat'ta, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesine bağlı Orta Mahalle Oğuzhan Sokak'ta, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.

Saldırının hedefi olan Muhammet Emin Kırmızıkan, bıçak darbeleri ile yere yığıldı.

SALDIRGANLAR OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bu sırada kardeşini korumak için hamle yapan Emrah Kırmızıkan da bıçaklandı. Yaralanan Kırmızıkan kardeşler, çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı.

KARDEŞLERDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Emrah Kırmızıkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, saldırganların kimliğini tespit etmek için çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Emrah Kırmızıkan, olaydan 2 gün sonra Fatih'teki İsmailağa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Altınşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AMCASININ EVİNDE YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cinayete karıştığı bilinen şüphelilerden 21 yaşındaki Ferhat Y.'nin, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki akrabalarının yanına gidebileceği ihtimali üzerine Marmaris Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ferhat Y.'nin akrabalarının bulunduğu evleri ve çevresini takibe aldı. Ferhat Y.'nin, dün amcasının evine geldiği belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Ferhat Y.'yi apartmanın dış kapısından girdiği sırada yakalayıp, gözaltına aldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen ve suçunu itiraf ettiği öğrenilen Ferhat Y., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.