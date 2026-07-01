İstanbul’da orman yangınlarına karşı yeni önlem: Havai fişek ve meşale yasaklandı

İstanbul’da yaz aylarında artan orman yangını riski nedeniyle yeni ek tedbirler devreye alındı. İstanbul Valiliği, yangınların önlenmesi amacıyla havai fişek ve benzeri yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanımına ve satışına geçici yasak getirdi.

Alınan karar doğrultusunda, 16 Temmuz 2026 ile 28 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul genelinde, söz konusu materyallerin kullanımı ve satışı tamamen durdurulacak.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI EK TEDBİRLER

Valilik tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve olası yangınların önüne geçilmesi amacıyla yeni önlemlerin zorunlu hale geldiği belirtildi.

Yazıda, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, insan hareketliliği ve dikkatsiz davranışların orman yangını riskini yükselttiğine dikkat çekildi.

DAHA ÖNCE ORMAN GİRİŞLERİ YASAKLANMIŞTI

Valilik, daha önce aldığı kararla 08 Haziran–15 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasaklamıştı. Yeni düzenleme ile birlikte bu tedbirlere ek olarak patlayıcı ve yanıcı maddelere yönelik kısıtlama getirildi.

SATIŞ VE KULLANIM TAMAMEN DURDURULDU

Yeni kararla birlikte İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği ve meşale gibi maddelerin hem satışı hem de kullanımı yasaklandı. Uygulamanın, yangın riskini azaltmaya yönelik kritik bir adım olduğu ifade edildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ SÜRECEK

Valilik açıklamasında, kaymakamlıklar ve ilgili kolluk kuvvetlerinin yasağın uygulanmasını sıkı şekilde takip edeceği belirtildi.

Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği, yasağa uymayan kişi ve işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı vurgulandı.