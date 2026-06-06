İstanbul'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Sıcak havalar etkisini gösterdi, yangın tehlikesi gün yüzüne çıktı.

Orman yangınları nedeniyle canı yanmış olan ülkemiz, bunun önüne geçmek için tedbirlerini artırıyor.

VALİLİK YENİ KARARINI DUYURDU

İstanbul Valiliği, orman yangınlarına karşı önlem almak amacıyla yeni kararını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul'un ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbirler alındı.

KISITLAMA GETİRİLDİ

İstanbul'a yangın riskine karşı ormanlık alan girişlerine kısıtlama geldi.

8 Haziran-15 Ekim arasında yasağın uygulanacağını bildiren Valilik, karar kapsamında belirlenen mesire alanları, tabiat parkları, korular ve şehir ormanları dışında kalan tüm ormanlık alanlara yaya veya araçla giriş yasaklandı.

ATEŞ YAKMAK YASAKLANDI

Ayrıca anız yakılması, tarla ve bahçe temizliği amacıyla bitki örtüsünün ateşe verilmesi de yasaklandı.

Valilik, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle de oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

'İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILACAKTIR'

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşların enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekleri, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alacakları, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacakları belirtildi:

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürütecektir. Gerekli hallerde kaymakamlıklarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak olası yangınlara karşı etkili mücadele yapılacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunların belirlediği şekilde idari ve adli işlem yapılacaktır."

ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN MESİRE ALANI LİSTESİ

1- İstanbul Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı (GB1)

2- İstanbul Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı

3- İstanbul Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı

4- İstanbul Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı

5- İstanbul Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı

6- İstanbul Sarıyer Bentler Tabiat Parkı

7- İstanbul Adalar Büyükada Tabiat Parkı

8- İstanbul Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı

9- İstanbul Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı

10- İstanbul Adalar Dilburnu Tabiat Parkı

11- İstanbul Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı

12- İstanbul Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı

13- İstanbul Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı