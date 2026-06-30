İstanbul’da ortalama kira bedeli 45 bin lira oldu! İlçe ilçe kira fiyatları

İstanbul’da kiralık konut piyasasında artış eğilimi devam ediyor.

Son bir yıllık dönemde kiralık konut fiyatlarında ortalama artışın yüzde 40 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz.

Mayıs ayı itibarıyla İstanbul genelinde kiralık konutlarda metrekare fiyat ortalaması yaklaşık 420 TL seviyesine ulaşırken, ortalama kira bedeli ise 45 bin TL’ye yaklaşmış durumda.

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Ensonhaber'e İstanbul'daki kiralık konut fiyatları hakkındaki son durumu rakamlarla aktardı.

EN DÜŞÜK KİRA ESENYURT, ARNAVUTKÖY VE SULTANBEYLİ'DE

En düşük kiraların görüldüğü ilçeler arasında Esenyurt, Arnavutköy, Sultanbeyli ve Sultangazi yer alıyor. Bu dört ilçede ortalama kira 25 bin TL seviyesinde bulunuyor. Bu ilçeleri 30 bin TL ile Silivri takip ederken, Büyükçekmece'de ise ortalama kira 35 bin TL olarak öne çıkıyor.

EN YÜKSEK KİRA SARIYER'DE

En yüksek kira ortalamasına sahip ilçe ise 90 bin TL ile Sarıyer oldu. Sarıyer'i 80 bin TL ortalama kirayla Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy izledi. Listenin devamında Zeytinburnu 75 bin TL, Adalar ise 65 bin TL ortalama kira bedeliyle en yüksek kira seviyelerine sahip ilçeler arasında yer aldı.

BİNA YAŞI KİRAYI BELİRLEYEN FAKTÖR

Emlak Uzmanı Özelmacıklı yaptığı değerlendirmede; yeni yapılarda bu rakamların daha da yukarı çıktığını belirterek şu bilgileri aktardı:

"Bina yaşı sıfır olan konutlarda ortalama kira bedelleri 55 bin TL seviyelerine kadar yükselirken, metrekare kira fiyatları da 500 TL seviyelerine ulaşabiliyor.

2+1 DAİRELER TERCİH EDİLİYOR

Oda sayısı açısından en çok tercih edilen 2+1 dairelerde de İstanbul genelinde ortalama kira bedellerinin 45 bin TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz.

Ancak bina yaşı bu noktada önemli bir ayrışma yaratıyor. Yeni yapılarda kira bedelleri yukarı yönlü seyrederken, 16 yıl ve üzeri eski yapılarda ortalama kira bedelleri 30 bin TL seviyelerine kadar gerileyebiliyor.

İstanbul’da kira fiyatları; ilçe, bina yaşı, kat durumu, oda sayısı ve yapı niteliğine göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte son dönemde kentsel dönüşüm sürecinin kiralık konut piyasası üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu söylemek mümkün.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOĞUNLAŞTIĞI İLÇELERDE BARINMA SORUNU

Özellikle 'Yarısı Bizden' kampanyası ve kentsel dönüşüm süreçleri kapsamında Bahçelievler, Avcılar, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Güngören, Kartal ve Bağcılar gibi ilçeler öne çıkıyor. Dönüşümün yoğunlaştığı bu bölgelerde geçici barınma ihtiyacı artarken, kiralık daire talebi de daha güçlü seyrediyor. Bu durum, söz konusu ilçelerde kira artışlarının İstanbul ortalamasının üzerinde gerçekleşmesine neden olabiliyor.

YENİ KİRACI ENDEKSİNDE İSTANBUL AYRIŞIYOR

Merkez Bankası tarafından açıklanan Yeni Kiracı Kira Endeksi de İstanbul’daki ayrışmayı ortaya koyuyor. Mayıs 2026 döneminde yıllık yeni kiracı kira endeksi artışının en yüksek olduğu bölge yüzde 36,7 ile İstanbul olmuştur. Bu tablo, İstanbul’da kira artışlarının Türkiye ortalamasının üzerinde seyrettiğini ve kira piyasasındaki tansiyonun diğer bölgelere göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.

KONUT KREDİ FAİZLERİ

Diğer taraftan konut kredilerindeki yüksek faiz oranları da kira piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor. Aylık konut kredisi faiz oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi, ipotekli konut satışlarını sınırlarken, konut sahibi olmak isteyen birçok vatandaşın satın alma kararını ertelemesine neden oluyor. Satın alma imkanı zorlaşan vatandaşlar doğal olarak kiralık konut piyasasına yöneliyor.

İSTANBUL’DA KİRALIK KONUT TALEBİ CANLI

Dolayısıyla hem kentsel dönüşüm kaynaklı geçici konut ihtiyacı hem de krediye erişimdeki zorluklar, İstanbul’da kiralık daire talebini canlı tutuyor.

Önümüzdeki dönemde kira piyasasında hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Özellikle yaz ayları sonrasında evlilik dönemi, tayin hareketliliği ve ağustos-eylül itibarıyla üniversite öğrencilerinin İstanbul’daki barınma talebi, kiralık konut piyasasında ilave baskı oluşturabilir.

İSTANBUL’DA KİRALIK KONUT BULMAK ZOR

Bugün itibarıyla İstanbul’da kiralık daire arzının oldukça sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Talebi karşılayacak yeterli sayıda kiralık konut bulunmaması, özellikle merkezi, ulaşım akslarına yakın ve kentsel dönüşümün yoğun olduğu ilçelerde kira fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.”

AÇIKLAMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR:

-İstanbul’da konut fiyatları bir yılda yüzde 40 arttı.

-İstanbul’da kiralık konutlarda metrekare fiyat ortalaması: 420 TL

-İstanbul’da ortalama kira bedeli: 45 bin TL

-İstanbul’da bina yaşı sıfır olan konutlarda ortalama kira bedelleri: 55 bin TL

-İstanbul’da bina yaşı sıfır olan konutlarda ortalama metrekare kira fiyatları: 500 TL

-İstanbul’da 16 yıl ve üzeri eski yapılarda ortalama kira bedelleri: 30 bin TL

İSTANBUL'DA İLÇE İLÇE KİRALIK FİYATLARI

ADALAR – 65 bin TL

ARNAVUTKÖY – 25 bin TL

ATAŞEHİR – 55 bin TL

AVCILAR – 35 bin TL

BAĞCILAR – 40 bin TL

BAHÇELİEVLER – 45 bin TL

BAKIRKÖY – 80 bin TL

BAŞAKŞEHİR – 45 bin TL

BAYRAMPAŞA – 40 bin TL

BEŞİKTAŞ – 80 bin TL

BEYKOZ – 50 bin TL

BEYLİKDÜZÜ – 45 bin TL

BEYOĞLU – 50 bin TL

BÜYÜKÇEKMECE – 35 bin TL

ÇATALCA – 35 bin TL

ÇEKMEKÖY – 40 bin TL

ESENLER – 35 bin TL

ESENYURT – 25 bin TL

EYÜPSULTAN – 55 bin TL

FATİH – 40 bin TL

GAZİOSMANPAŞA – 35 bin TL

GÜNGÖREN – 45 bin TL

KADIKÖY – 80 bin TL

KAĞITHANE – 35 bin TL

KARTAL – 45 bin TL

KÜÇÜKÇEKMECE – 45 bin TL

MALTEPE – 55 bin TL

PENDİK – 35 bin TL

SANCAKTEPE – 35 bin TL

SARIYER – 90 bin TL

SİLİVRİ – 30 bin TL

SULTANBEYLİ – 25 bin TL

SULTANGAZİ – 25 bin TL

ŞİLE – 55 bin TL

ŞİŞLİ – 50 bin TL

TUZLA – 40 bin TL

ÜMRANİYE – 45 bin TL

ÜSKÜDAR – 55 bin TL

ZEYTİNBURNU – 75 bin TL