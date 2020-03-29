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İstanbul'da otobüse binemeyen yaşlı adam sinirlendi

Beyoğlu’nda halk otobüsüne binmek isteyen 64 yaşındaki adamı, şoförler araca almadı. Duruma sinirlenen yaşlı adam, otobüs şoförüne tepki gösterdi.

İHA | 29.03.2020 - 10:15..
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Koronavirüs nedeniyle Türkiye’de yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da artarken, 65 yaş ve üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların dışarıya çıkması yasaklandı.

Buna rağmen yasağa uymayanlar hala var...

SİNİRİNDEN KAPIYA VURDU

Evine gitmek için İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki otobüs durağında bekleyen 64 yaşındaki Vural Tilgin, araca alınmadı. Otobüs uzaklaşırken, duruma sinirlenen Tilgin, kapıya vurdu.

İstanbul'da otobüse binemeyen yaşlı adam sinirlendi ViDEO

KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞTU

Bu sırada yaşlı adamı görüntüye alan kişi ile bir polis memurunun kahkahaları dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul'da otobüse binemeyen yaşlı adam sinirlendi

64 YAŞINDA OLMASINA RAĞMEN BİNEMEDİ

“64 yaşındayım izin kağıdım var” diyerek tepki göstererek bir süre daha durakta bekleyen Tilgin, herhangi bir otobüse binemeyince duraktan ayrıldı.

İstanbul'da otobüse binemeyen yaşlı adam sinirlendi

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