İstanbul’da otomobil devrilerek bariyerlere çarptı

İstanbul’da korkutan kaza...

Maltepe D-100 karayolunda 00.30 sıralarında seyir halindeki otomobilin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BARİYERE ÇARPTI

Otomobil devrildikten sonra sürüklenerek bariyerlere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücüler, araçlarını durdurarak kaza yapan sürücünün yardımına koştu.

POLİS SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücünün, yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza anı, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından görüntülendi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ARACA ÇARPMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kaza sırasında emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet sürücüsü, araca çarpmaktan son anda kurtuldu.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.